Міноборони планує створити в Одесі військову академію

Наступного року Міноборони планує переформувати Військовий інститут Одеського Національного політехнічного університету у Військову академію ім. генерала армії Івана Черняховського.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявив в Одесі начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО.

“Міністерство оборони та Генеральний штаб роблять дійсно дуже важливу справу – оптимізують систему підготовки офіцерських кадрів. До цієї системи входить і Військовий інститут Одеського Національного політехнічного університету. Є рішення щодо відновлення підготовки курсантів в цьому вищому військовому навчальному закладі в Одесі”, – повідомив начальник Генштабу під час перебування у Військовому інституті Одеського Національного політехнічного університету.

Як він конкретизував, цього року у військовому інституті розпочнеться підготовка курсантів за напрямком “ракетно-артилерійське озброєння”, а також буде відкрито тиловий факультет і здійснено набір 70 курсантів на перший курс.

“Наступного року ми плануємо Військовий інститут Одеського Національного політехнічного університету переформувати у Військову академію імені генерала армії Черняховського. У цьому навчальному закладі вже готуватимуть і офіцерів для аеромобільних військ, підрозділів військової розвідки, а також фахівців фізичної підготовки”, – зазначив Г.ПЕДЧЕНКО.

За його словами, цей навчальний заклад у наступному році вже розпочне підготовку за всіма фаховими напрямками. Планується, що до 2014 року у Військовій академії загалом навчатимуться близько 700 курсантів.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році Міністерство оборони вирішило закрити Одеський інститут Сухопутних військ до 2007 року, і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

30 серпня 2006 року Кабмін реорганізував Одеський інститут Сухопутних військ, створивши військовий інститут на базі Одеського національного політехнічного університету. Майно і земельні ділянки інституту були залишені в управлінні Міністерства оборони без права відчуження.

Постановою №1104 Кабміну у вересні 2007 року було відновлено Одеський інститут Сухопутних військ, Міністерству оборони доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті, і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті.

20 вересня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію постанови Кабміну про відновлення Інституту сухопутних військ в Одесі.

Водночас 27 травня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що не виключає можливість переведення аеромобільного факультету Академії Сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка” зі Львова у південний регіон країни.