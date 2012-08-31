З Нацбанку звільнили двох топ-менеджерів із команди Стельмаха

Як повідомляє "Комерсант-Україна", звільнені посади зайняли їхні нинішні заступники, яких колеги називають "більш лояльними і спокійними у висловлюваннях".

Ігор Шумило очолював економічний департамент з жовтня 2003 року. Банкіри називають його одним з найбільш досвідчених чиновників НБУ, здатним вести професійний діалог на будь-якому рівні. За їхніми словами, представники МВФ в 2010 році рекомендували керівництву країни після відходу Володимира Стельмаха призначити главою центробанку саме Ігоря Шумила, відзначаючи його відкритість, принциповість, незаангажованість і вміння аналізувати економічні процеси. Ймовірно, його принциповість в оцінці поточної ситуації і призвела до звільнення.

Джерело в уряді пояснило виданню, що минулого тижня на засіданні Кабміну під час обговорення макропрогнозів виник конфлікт: "Нацбанк підтримав дуже песимістичні макропрогнози на 2013 рік. Ця позиція, викладена в листі за підписом Ігоря Шумила, стала дуже несподіваною, що, швидше за все, і стало основною причиною відставки ".