Сьогодні за парти сядуть 430 тисяч першокласників

Цього року з 1 вересня починають діяти нові навчальні стандарти для початкової школи. Згідно з ними, починаючи з першого класу, всі школярі починають вивчати іноземну мову, а з другого - «легку» інформатику. Ще однією інновацією стандартів є запровадження під час кожного уроку з кожного предмету двох пауз для зарядки. Крім того, збільшено кількість годин для фізичної культури - до 3-х на тиждень.

Нововведення торкнулися і середньої школи - для 5-класників вивчення другої іноземної мови тепер буде в обов'язковому порядку. Для старших класів дається можливість - не примусово, а за бажанням - викладання деяких предметів іноземними мовами.

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