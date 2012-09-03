Азаров каже, що російські автомобілі подорожчають на тисячу доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив у понеділок, 3 вересня, виступаючи перед студентами Київського національного університету будівництва та архітектури.

«Якщо ми теж введемо якусь плату на російські машини за утилізацію, то російські автомобілі, які приходять на наш ринок, коштуватимуть на тисячу доларів дорожче, й українці їх не купуватимуть», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що з введенням Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі українські легковики подорожчають на російському ринку на 600-1000 доларів, а вантажівки - на 20 тис. доларів.

Нагадаємо, що в ході спілкування з користувачами в мережі Facebook М.Азаров заявив, що уряд України у відповідь на дії Росії планує ввести утилізаційний збір стосовно товарів автопрому, на які аналогічний збір поширюватиметься в Російській Федерації з 1 вересня.

«Вже у понеділок уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні по відношенню до товарів, на які поширюється дія збору утилізації в Росії. Словом, наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів», - сказав Н.Азаров.

«Уже в понеділок уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які поширюється дія утилізаційного збору в Росії. Словом, наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів», - сказав М.Азаров.

При цьому він повідомив, що в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.

«Ми готуватимемо проект двосторонньої угоди з Росією, яка обумовлюватиме умови незастосування утилізаційного збору щодо експорту з України, так само, як і експорту з Росії», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі. Відповідну постанову «Про утилізаційний збір стосовно колісних транспортних засобів» підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Документ набирає чинності з 1 вересня.