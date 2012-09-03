У Борисполі закриті більшість магазинів Duty-free

З 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» зачинено більшість магазинів безмитної торгівлі Duty-free, а також заклади громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

За словами співрозмовника агентства, причиною закриття магазинів і кафе (ресторанів) стало проведення конкурсів та оформлення договорів оренди Фондом Держмайна України, а також відкликання Державною митною службою дозволів на здійснення торговельної діяльності в режимних зонах аеропорту.

«У «Борисполі» стурбовані ситуацією, яка виникла в магазинах безмитної торгівлі та закладах громадського харчування. Пасажири залишилися без харчування», - сказав співрозмовник.

Він не уточнив, скільки магазинів і кафе було зачинено в аеропорту, а також їх загальну кількість.

В даний час аеропорт «Бориспіль» обслуговує майже 31 тис. пасажирів в день.

Довідка УНІАН. «Міжнародний аеропорт« Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн чоловік. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн чоловік, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2, 7 тис. тонн.