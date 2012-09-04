Затримали стрільця з одеського бару

В Одесі затримано зловмисника, який стріляв у відвідувача бару з пневматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, інцидент відбувся вночі, 1 вересня. Злочинця оперативно було затримано слідчо-оперативною групою Одеського міськвідділу внутрішніх справ. Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). На місці пригоди знайдено й вилучено знаряддя злочину.

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