Тележурналіст став кандидатом у депутати, аби зняти фільм про вибори

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

Г.Стамбула розповів, що Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі у Вінницькій області 14 серпня. Після цього, згідно із законом про вибори, він взяв відпустку на телеканалі. “Телепроект, який я зараз роблю, ніяк не пов’язаний з “Інтером”, – сказав журналіст.

Він розповів, що не підтримує жодної політичної сили, на вибори вирішив іти самовисуванцем. За його словами, над телепроектом працюватиме невелика команда журналістів, операторів, режисерів, які є його друзями. Концепцією проекту є зміна журналістом професії і показ виборчого процесу зсередини, яким він є, “на власні очі”.