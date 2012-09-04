Експерт: Держбюджет порожній і тримається на друкуванні гривні

Влада України здійснює бездумну емісію гривні.

Таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін в ефірі "Ера-FM".

"Треба розуміти, що для олігархату девальвація є колосальним механізмом власного збагачення, перетворення на мільярдерів. Коли гривню ввели 16 років тому, курс (відносно долара) був 1,8, а зараз - 8,1. Тоді, на кінець 1998 року готівки було надруковано всього 7 мільярдів 150 мільйонів гривень. А от на кінець 2000, коли відбулася девальвація, уже було гривні надруковано аж 12,8 мільярда, хоча ВВП тоді не зростав - навпаки, був занепад. Отже, ніяких підстав друкувати гривню не було. Така сама ситуація повторилася в 2008 році за часів Ющенка, Тимошенко та Стельмаха. Якщо на кінець 2008 року в обігу було десь 120 мільярдів гривень готівки, то вже на кінець 2009 стало її 157 мільярдів. І нова влада робить те ж саме: на кінець 2010 року гривні було 183 мільярда готівки, а зараз, на початок серпня, її 201,5 мільярда. Отже, фактично 20 мільярдів гривні додруковано", - сказав він.

За його словами, державний бюджет виконується саме за рахунок емісії гривні, пише Gazeta.ua.

"Але хіба у нас за ці роки збільшилось ВВП? Ні. Що, в нас золотовалютний запас за цей період зріс? Ні. Що, в нас уряд менше облігацій внутрішньої державної позики випускав? Отже, у нас є абсолютне падіння всіх показників: зовнішньоекономічний баланс, платіжний баланс, зменшення притоку прямих інвестицій. Тільки за липень дефіцит державного бюджету збільшився на 10 мільярдів гривень. Це означає, що бюджет порожній, а його фінансують за рахунок друкування гривні", - зазначив Соскін.

Експерт виступив категорично проти значної емісії гривні.

"Не можна друкувати грошовий засіб, це є фактично атрибут держави. Гривня сьогодні, на жаль, уп'ятеро здевальвувала. Їй 16 років, а "дівчинка" вже підтоптана і не першої свіжості. Нею вже дуже сильно покористувалися всі ті можновладці та олігархат, які є сьогодні", - вважає Соскін.

Нагадаємо, раніше заступник голови Нацбанку Віра Ричаківська повідомила, що регулятор допускає можливість виготовлення готівки для інших країн.