Будинок у Харкові, де сьогодні стався вибух, може обвалитися

Про це кореспондента УНІАН повідомив Сергій Євель, генеральний директор компанії «Стальконструкція», яка попередньо займатиметься реконструкцією будинку.

За його словами, будинок дуже серйозно пошкоджений, попередньо планується після висновків відповідних комісій розібрати дві стіни будинку зверху донизу.

«Що станеться через 5 хвилин - сказати неможливо», - сказав С.Євель.

Він зазначив, що зруйновано перекриття квартир на 2, 3 і 4 поверхах.

Заходити в будинок небезпечно. Комісія встановлює ступінь руйнування.

Мер Харкова Геннадій Кернес, прокурор області Геннадій Тюрін, а також фахівці МНС оглянули будинок і дали брифінг для журналістів.

За словами Г.Кернеса, мешканців 36 квартир повністю відселять, щоб закінчити відновлювальні роботи до нового року.

«Об’єкт беремо під охорону, будемо розселяти і розбирати будинок», - сказав Г.Кернес.

За словами Г.Тюріна, правоохоронці розглядають декілька версій стосовно причин виникнення вибуху, серед яких основною є вибух побутового газу. Порушено кримінальну справу. Працює слідчо-оперативна група.

За словами Г.Тюріна, в момент вибуху у квартирі №10 нікого не було, але вчора там перебувала одна людина. Цю квартиру, можливо, винаймали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб.

З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.