У Харкові - розбійний напад на ювелірну крамницю

14:40, 04 вересня 2012
Суспільство
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У Харкові невідомі вчинили розбійний напад на ювелірну крамницю.

Маска

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Фрунзенського району Олега Гладкіх, сьогодні, 4 вересня, об 11.10 до чергової частини Фрунзенського райвідділу міліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що до ювелірного магазину увірвались троє невідомих у чорних масках.

За даними О.Гладкіх, нападники, вдаривши охоронця та погрожуючи трьом продавцям предметом, схожим на пістолет, розбили скляну вітрину прилавку з ювелірними виробами, викрали браслети із золота та інші ювелірні прикраси, після чого зникли в невідомому напрямку.

На місце події одразу виїхали прокурор області Геннадій Тюрін, прокурор Харкова Євген Попович, керівники райвідділу міліції, слідчо-оперативна група райвідділу міліції у повному складі, експерти-криміналісти.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).

Прокуратура області та Фрунзенського району Харкова взяла хід досудового слідства на свій контроль.

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