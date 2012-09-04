У Дніпрі суховантаж з п’яним капітаном розчавив пристань із трьома катерами

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Суховантаж зник з місця події, його пошуки велись на акваторії Дніпра від Кременчуцької ГЕС до Запорізької ГЕС.

Комплексом проведених оперативно-розшукових заходів вдалось знайти судно, яке причетне до пригоди. На судні знайдено ушкодження, отримані внаслідок зіткнення, попри всі спроби команди суховантажу зафарбувати подряпини. Під час огляду судна також були знайдені пляшки з під спиртного.

“Ймовірно капітан знаходився напідпитку. Дізнавшись про те, що на його судні працюють правоохоронці, відмовився від запрошення на борт, відключив мобільний телефон та втік”, - йдеться у повідомленні ВЗГ.

Завдяки тому, що пригода скоїлась рано вранці, людських жертв вдалось уникнути.

Зараз капітану судна загрожує притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі матеріали справи передано до транспортної прокуратури, вирішується питання про порушення кримінальної справи.