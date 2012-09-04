Краснощок просив відводу адвоката Макар, але суд йому відмовив
Звинувачений у справі Оксани Макар Краснощок сьогодні заявив клопотання про відвід представника потерпілих Віктора Василюка через, на його думку, перекручування відомостей для ЗМІ, проте суд відхилив його.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам адвокат В.Василюк, захисник інтересів матері Оксани Макар – Тетяни Суровицької.
За словами В.Василюка, Є.Краснощок, зокрема, вважає, що адвокат поширив інформацію про те, що представник СІЗО нібито пропонував Є.Краснощоку хабар.
«Я говорив про те, що з ним хочуть зустрітися люди – представники Присяжнюка – щоб запропонувати йому змінити свої свідчення на користь Присяжнюка, - сказав В.Василюк. - Це не представник СІЗО пропонував йому, а люди - через представника СІЗО. Я так і говорив».
Адвокат уточнив, що деякі ЗМІ умисне чи випадково могли перекрутити цю інформацію.
Клопотання Є.Краснощока суддя розглядає після перерви в судовому засіданні. Представник потерпілої впевнений, що клопотання буде скасовано.
«Я не бачу іншого рішення, крім того, що суддя відмовить Є.Краснощоку, - сказав В.Василюк. - Гадаю, що Краснощок зробив цю заяву, тому що боїться представників захисту потерпілих: ми ставимо незручні питання, ми вимагаємо справедливого покарання. Це його спосіб захисту».
На сьогоднішньому засіданні учасники процесу в закритому режимі дивилися відеозапис відтворення подій з місця події.
«Там ніяких нових відомостей немає, все йде в руслі того, що раніше і було», - відзначив В.Василюк.
Центральний районний суд Миколаєва відхилив клопотання одного з обвинувачених у справі Оксани Макар Євгена Краснощока про відвід адвокату потерпілої сторони Віктору Василюку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
«Державні обвинувачі заперечили проти задоволення даного відводу, оскільки, відповідно до законодавства, обставини, на які вказав підсудний, не можуть слугувати причиною для відводу представника потерпілої сторони», - зазначив прокурор Головного управління підтримки державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Ярослав Кривов’яз.
Суд відхилив клопотання підсудного, підтримавши таким чином позицію прокурорів у даній справі.Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві Оксану знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.
Слухання у справі О.Макар почалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання відбуваються частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.
Кримінальна справа розглядається стосовно Є.Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.
Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, крім цих двох статей, ставлять ще й ч.3 статті 153 КK України (Hacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).
28 серпня на закритому засіданні суду Є.Краснощок змінив свої свідчення, заявивши, що потерпілу душив не він, а М.Присяжнюк. За його словами, раніше він узяв на себе вину, тому що боявся М.Присяжнюка, але коли йому в СІЗО стали пропонувати гроші за те, щоб він відмовився від адвоката і взяв всю вину на себе, він, за його словами, зрозумів, що «тут щось не так і вирішив говорити правду».
Як повідомив журналістам адвокат В.Василюк, Є.Краснощок повідомив, що 14 серпня працівник СІЗО викликав його в свій кабінет і сказав, що люди, які діють від імені іншого звинуваченого М.Присяжнюка, пропонують йому гроші за те, щоб він вигородив М.Присяжнюка і взяв всю вину на себе.
Після засідання 30 серпня В.Василюк повідомив, що Є.Краснощок підтвердив свідчення про те, що йому за винагороду пропонували змінити свідчення на користь іншого обвинуваченого - М.Присяжнюка - і назвав прізвище співробітника СІЗО, який виступив посередником.