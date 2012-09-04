Краснощок просив відводу адвоката Макар, але суд йому відмовив

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам адвокат В.Василюк, захисник інтересів матері Оксани Макар – Тетяни Суровицької.

За словами В.Василюка, Є.Краснощок, зокрема, вважає, що адвокат поширив інформацію про те, що представник СІЗО нібито пропонував Є.Краснощоку хабар.

«Я говорив про те, що з ним хочуть зустрітися люди – представники Присяжнюка – щоб запропонувати йому змінити свої свідчення на користь Присяжнюка, - сказав В.Василюк. - Це не представник СІЗО пропонував йому, а люди - через представника СІЗО. Я так і говорив».

Адвокат уточнив, що деякі ЗМІ умисне чи випадково могли перекрутити цю інформацію.

Клопотання Є.Краснощока суддя розглядає після перерви в судовому засіданні. Представник потерпілої впевнений, що клопотання буде скасовано.

«Я не бачу іншого рішення, крім того, що суддя відмовить Є.Краснощоку, - сказав В.Василюк. - Гадаю, що Краснощок зробив цю заяву, тому що боїться представників захисту потерпілих: ми ставимо незручні питання, ми вимагаємо справедливого покарання. Це його спосіб захисту».

На сьогоднішньому засіданні учасники процесу в закритому режимі дивилися відеозапис відтворення подій з місця події.

«Там ніяких нових відомостей немає, все йде в руслі того, що раніше і було», - відзначив В.Василюк.

Центральний районний суд Миколаєва відхилив клопотання одного з обвинувачених у справі Оксани Макар Євгена Краснощока про відвід адвокату потерпілої сторони Віктору Василюку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

«Державні обвинувачі заперечили проти задоволення даного відводу, оскільки, відповідно до законодавства, обставини, на які вказав підсудний, не можуть слугувати причиною для відводу представника потерпілої сторони», - зазначив прокурор Головного управління підтримки державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Ярослав Кривов’яз.

Суд відхилив клопотання підсудного, підтримавши таким чином позицію прокурорів у даній справі.Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві Оксану знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі О.Макар почалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання відбуваються частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається стосовно Є.Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, крім цих двох статей, ставлять ще й ч.3 статті 153 КK України (Hacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

28 серпня на закритому засіданні суду Є.Краснощок змінив свої свідчення, заявивши, що потерпілу душив не він, а М.Присяжнюк. За його словами, раніше він узяв на себе вину, тому що боявся М.Присяжнюка, але коли йому в СІЗО стали пропонувати гроші за те, щоб він відмовився від адвоката і взяв всю вину на себе, він, за його словами, зрозумів, що «тут щось не так і вирішив говорити правду».

Як повідомив журналістам адвокат В.Василюк, Є.Краснощок повідомив, що 14 серпня працівник СІЗО викликав його в свій кабінет і сказав, що люди, які діють від імені іншого звинуваченого М.Присяжнюка, пропонують йому гроші за те, щоб він вигородив М.Присяжнюка і взяв всю вину на себе.

Після засідання 30 серпня В.Василюк повідомив, що Є.Краснощок підтвердив свідчення про те, що йому за винагороду пропонували змінити свідчення на користь іншого обвинуваченого - М.Присяжнюка - і назвав прізвище співробітника СІЗО, який виступив посередником.