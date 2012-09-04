Завтра збереться засідання Ради Нацбанку
18:48, 04 вересня 2012Суспільство
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У середу, 5 вересня, відбудеться засідання Ради Національного банку України. Про це УНІАН заявив член Ради НБУ Василь Горбаль.
Нацбанк збере раду
За його словами, на порядку денному засідання питання змін до бюджету НБУ на 2012 рік і розгляд кошторису регулятора на 2013 рік.
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Також члени Ради розглянуть звіт правління Нацбанку за 2011 рік.
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