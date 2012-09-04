Завтра збереться засідання Ради Нацбанку

За його словами, на порядку денному засідання питання змін до бюджету НБУ на 2012 рік і розгляд кошторису регулятора на 2013 рік.

На тему: Долар на міжбанку вже 8,2

Також члени Ради розглянуть звіт правління Нацбанку за 2011 рік.