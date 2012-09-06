Прокуратура оголосила в розшук директора будівельної компанії

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прокуратури Житомирської області.

“5 вересня прокуратура Житомирської області оголосила розшук Тарнавського Бориса Юрійовича 09 квітня 1972 року народження – колишнього директора КП «Житомирбудзамовник»”,- розповіла кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

Чоловіка розшукують для притягнення до відповідальності через підозру у вчиненні особливо тяжких економічних злочинів.

Т. Гоша також уточнила, що йдеться про злочини, пов’язані із розкраданням бюджетних коштів у великих розмірах, за цим фактом порушено кримінальну справу. Кошти спрямовували на будівництво житла постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.

КП «Житомирбудзамовник” спеціалізується на будівництві будівель та споруд, раніше підприємство неодноразово виконувало державні замовлення з будівництва житла для чорнобильців.