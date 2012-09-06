ВР дала добро на добудову ХАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 253 народні депутати з 335 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що енергоблоки № 3 і 4 Хмельницької АЕС призначені для промислового виробництва електричної та теплової енергії.

Енергоблоки № 3 і 4 Хмельницької АЕС розміщуються на промисловому майданчику відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, розташованого на землях енергетичної системи, що межують із землями міста Нетішина, та є двома однотипними енергоблоками кожен встановленою електричною потужністю 1000 МВт.

На кожному енергоблоці розміщується реакторна установка типу ВВЕР-1000/В-392 номінальною тепловою потужністю 3012 МВт.

Проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС проводиться з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, міжнародних договорів.

Замовник будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС спрямовує кошти в обсязі 100 мільйонів гривень на спорудження об’єктів соціального призначення шляхом сплати збору соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС і перераховуються до Державного бюджету України пропорційно фактично освоєним, за даними бухгалтерського обліку, капітальним інвестиціям без урахування податку на додану вартість.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.