Олімпійській чемпіонці у Львові запропонували обдерту квартиру на околиці

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші", пише ТСН.

Львівська влада, як і обіцяла, подарувала Яні квартиру. Однак, побачивши подарунок, спортсменка була вкрай неприємно вражена: малометражна квартирка на околиці міста без елементарного ремонту у занедбаному будинку - не те, на що розраховувала олімпійська чемпіонка.

Більше того, Шемякіній намагалися дати квартиру, яку місто вже три роки не може продати. Але Яна, незважаючи на те, що й досі ділить одне ліжко з сестрою та племінницею, відмовилася від такого подарунку.

Чиновники міста пообіцяли підібрати олімпійській чемпіонці інший варіант.

"Львів не так часто має олімпійських чемпіонів, щоб не цінувати їх, тому варіанти будуть пропонуватися. Це був перший варіант", - зазначив представник влади.

Іншим подарунком від влади став автомобіль, перлина китайського автопрому "Geely".