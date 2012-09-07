У «Борисполі» запрацювали магазини duty-free

18:46, 07 вересня 2012
Суспільство
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У терміналі «В» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» відновила роботу більшість магазинів безмитної торгівлі та громадського харчування.

Duty Free працюють

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також установи громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

4 вересня Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку зі встановленням органами прокуратури ряду порушень в їх роботі.

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