У «Борисполі» запрацювали магазини duty-free

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також установи громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

4 вересня Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку зі встановленням органами прокуратури ряду порушень в їх роботі.