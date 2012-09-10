Пинзеник: Україна живе в борг, який зріс із 89 до 500 млрд. доларів

Україна живе в борг, який зріс із 89 до 500 млрд. дол. Про це в прямому ефірі 5 каналу сказав екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.

«З 89 млрд. боргу стало 500. А цього року я навіть боюся, що до кінця року ще буде йти. Ми живемо в борг. Ми маємо розбалансовані дві ключових фундаментальні баланси: платіжний і бюджетний. Тобто ми на «розпорці» вже по двох фундаментальних балансах. Одна з причин цього – популізм – те, що ми й зараз бачимо», - заявив екс-міністр.