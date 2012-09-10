Українську армію хочуть скоротити вдвічі

До 2017 року українська армія скоротиться вдвічі. Про це заявив заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Ігор Ніколаєнко. "Зараз чисельність збройних сил становить 193 тисяч осіб. До 2017 року планується зменшити її до 100 тис.", - пояснив Ніколаєнко.

Як відзначає видання «Комерсант-Україна», скорочення чисельності армії до 2017 року є одним з положень концепції реформування збройних сил. Реалізувати його пропонується за рахунок поступової ліквідації структур забезпечення. При цьому в Міноборони розраховують збільшити частку бойових частин і спрямовувати більше коштів на розвиток армії.

"За рахунок скорочення структур забезпечення частка бойового складу армії складе 70%", - говорив раніше на слуханнях у Верховній Раді, присвячених перспективам розвитку військової сфери, начальник Генштабу Володимир Замана. Крім іншого, в Міноборони планують в 2014 році перевести армію на контрактний принцип комплектування.

На згаданих парламентських слуханнях глава комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко ("Наша Україна-Народна самооборона") відзначав, що скорочення армії при позаблоковому статусі держави є "злочином". Водночас інший член комітету Анатолій Кінах (Партія регіонів) переконаний, що чисельність збройних сил у 100 тис. чоловік близька до тієї, яка визначена військовою доктриною, а оптимальним варіантом за умови переходу на контрактну форму є армія в 90 тис. осіб. "Для проведення реформи необхідно змінити баланс нашого оборонного бюджету - зараз тільки 20% йде на розвиток, а все інше - на поточні витрати. Найближчим часом ми повинні близько 40% коштів витрачати на розвиток", - сказав Кінах. За його словами, скорочення армії вимагатиме серйозного фінансування - для адаптації військових, звільнених зі збройних сил: "Для виконання всіх завдань обсяг оборонного бюджету в 2013 році повинен становити 1,7-1,8% від ВВП (у 2011 році ВВП склав 1,314 трлн грн, а фінансування армії перебувало на рівні 1,1% від ВВП). До 2017 року ця цифра має зрости до 2-2,5%, щоб на оборону у нас виділялося мінімум 23-25 млрд грн ".