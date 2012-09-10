В Івано-Франківську почали обгороджувати історичний центр

В Івано-Франківську почали встановлювати загороджувальні пристрої для обмеження в'їзду транспорту в історико-архітектурну центральну частину міста згідно затвердженої у квітні програми «Обмеження руху – підвищення комфорту».

Як повідомили УНІАН у Івано-Франківській міській раді, на виконання цієї програми в місті розпочали вносити зміни до схем організації дорожнього руху та встановлювати загороджувальні пристрої.

На першому етапі обмежують рух на майдані Шептицького та площі Ринок у центрі міста. Спеціалісти підприємства ТЦ «Сервіс-Авто», відповідальні за впровадження програми, роз’яснюють водіям правила проїзду через центральну частину міста.

На початковому етапі пропонується використовувати площі двох діючих паркувальних майданчиків, які знаходяться в зоні дії спеціального тарифу, а саме: вул. Галицька (від вул. Новгородська до ресторану «Франко») та площа Ринок (поруч магазину «Техас»). Таким чином, прогнозований прибуток за місяць при спеціальному тарифі в 50 грн за один заїзд та при використанні площ вказаних вище паркувальних майданчиків, складе 33,84 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Івано-Франківська міська рада затвердила програму «Обмеження руху – підвищення комфорту», яка передбачає обмеження руху транспорту в Івано-Франківську та платний в’їзд в історико-архітектурний центр, а також встановлення тротуарних стовпчиків єдиного зразка з метою обмеження паркування у непередбачених зонах та задля безпеки пішоходів.

Зокрема, встановлено плату за в’їзд та паркування автотранспорту у спеціально відведених місцях протягом доби в розмірі: 50 грн – для легкових автомобілів і 80 грн – для туристичних автобусів.

Безкоштовний в’їзд має спеціальний автотранспорт зі службовими державними номерами під час виконання прямих службових обов’язків, транспортні засоби, якими керують інваліди та особи, яким надано право керування автомобілем інваліда, а також транспортні засоби, що належать підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і які перевозять інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату.

Не братимуть грошей і з мешканців будинків, розташованих в межах зони платного в’їзду, при пред’явленні відповідних документів.

Від реалізації програми очікують створити належні умови мешканцям та гостям міста щодо відпочинку в центральній, історико-архітектурній частині міста; покращити привабливість міста Івано-Франківська з туристичної точки зору.