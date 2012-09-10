Азаров сподівається, що МС пускатиме українські карамельки без мита

Україна розраховує на лібералізацію, аж до повного скасування, мита на ввезення української карамелевої продукції на територію країн Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Віктором Христенком.

«Ми підготували і збираємося подати до Євразійської економічної комісії заявку про початок перегляду цього заходу з метою лібералізації і подальшого повного скасування», - сказав М.Азаров.

М.Азаров висловив сподівання, що питання про торгівлю карамелевою продукцією буде вирішене найближчим часом.

«Сподіваюся, що найближчим часом буде розглянуте питання про лібералізацію спеціальних митних заходів стосовно імпорту української карамелі, які застосовує Митний союз», - сказав прем'єр.

Також М.Азаров зазначив, що Україна найближчим часом має намір розпочати роботу з підготовки документів для визначення квот на безмитні поставки трубної продукції до Росії в 2013 році.

Нагадаємо, 14 вересня 2011 року уряд Республіки Казахстан ухвалив постанову "Про введення захисних заходів відносно ввезення деяких видів кондитерських виробів", якою були введені захисні мита строком на 3 роки: у розмірі 30% від митної вартості, але не менш як 0,27 євро за 1 кг, з ввезення льодяникової карамелі, тоффі, іншої карамелі і аналогічних солодощів, що не містять какао; у розмірі 49% від митної вартості, але не менш як 0,8 євро за 1 кг, на ввезення інших шоколадних цукерок, і у розмірі 39% від митної вартості, але не менш як 0,42 євро за 1 кг, на ввезення інших кондитерських виробів з цукру і їх замінників, виготовлених з продуктів, що замінюють цукор, містять какао.

За даними Державної митної служби України, упродовж січня-червня 2012 року, тобто за півроку від дати введення обмежувальних заходів, обсяги поставок українських кондитерських виробів до Республіки Казахстан впали на 70% від обсягів поставок цих виробів за аналогічний період 2011 року.

2 липня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення, яким встановила факт дискримінаційних і недружніх дій з боку Республіки Казахстан при ввезенні кондитерських виробів з України, і рекомендувала Мінекономрозвитку звернутися до Казахстану з пропозицією про розгляд і врегулювання спірної ситуації в порядку, встановленому угодою про створення зони вільної торгівлі СНД.

Раніше Російська Федерація (з 4 липня 2011 року) ввела спеціальне мито на карамель, що ввозиться на митну територію країни, також строком на 3 роки. Розмір мита становить 294,1 дол. США за тонну.