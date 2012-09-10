Перевірки в Лаврі затягнуться до 22 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції новий генеральний директор заповідника Любомир Михайлина.

Зокрема, з 5 вересня у заповіднику працює перевірка від Рахункової палати України, а з 13 вересня розпочнеться перевірка Головного контрольно-ревізійного управління України. «Вони зроблять відповідні висновки, перевірять ті всі питання, які були», - сказала заступник гендиректора з фінансово-економічних питань Лілія Стиренко.

Водночас, Л.Михайлина висловив сподівання, що усі ці перевірки роботі заповідника не заважатимуть. «Присутність певної кількості людей, ясно що буде відволікати на якусь частину часу працівників. Але без цього, мабуть, ми обійтися не зможемо», - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення Вікторії Лісничої з посади гендиректора Києво-Печерського історико-культурного заповідника «у зв'язку з колективними скаргами, які надходили в Мінкультури від працівників заповідника, в яких вказувалося на численні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника».

10 серпня в.о. генерального директора Києво-Печерського історико-культурного заповідника була призначена Наталія Клименко, яка з грудня 2005 року по січень 2012 року очолювала Національний музей Тараса Шевченка.

5 вересня генеральним директором Національного Києва-Печерського історико-культурного заповідника було призначено Л.Михайлину, який раніше обіймав посаду директора державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця".