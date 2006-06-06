У 2006 році товарообіг між Україною та Іраном досягне 1 млрд. дол., що в середньому на 400 млн. дол. більше, ніж у 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, перебуваючи в Кременчуку (Полтавська обл.), заявив перший секретар Посольства Ірану в Україні А.МЕХРАБІ.

«У 2005 році товарообіг між Україною та Іраном становив 600 млн. дол. у 2006 році ми думаємо, що ця цифра становитиме 1 млрд. дол., а в 2007 досягне 2 млрд. дол.», - сказав він.

Він також зазначив, що, в основному, з України до Ірану експортують залізо, сталь, устаткування та машини.

За словами А.МЕХРАБІ, Посольство Ірану в Україні всіляко сприяє збільшенню товарообігу між країнами й запрошує підприємців обох країн до співпраці.