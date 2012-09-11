Грабіжники чекали біля банку жертву з цінним мідним порошком

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як з’ясували правоохоронці, киянин зберігав 14 кг ізотопу міді у банківській скриньці та вирішив переправити його за кордон. Щойно він вийшов з банківської установи, до нього підійшли грабіжники та під виглядом правоохоронців відібрали картонні ящики з мідним порошком і на автомобілях зникли з місця скоєння злочину. Вже за півгодини їх було затримано працівниками міліції.

Як стало відомо, один зі зловмисників був знайомим з потерпілим і знав про його наміри забрати з банківського сейфу мідний порошок.

За рішенням суду п’ятеро обвинувачених заарештовані, шостий – перебуває під заставою.

Ізотоп міді визнано речовим доказом у справі, він зберігається в органах МВС.

Як відомо, ізотопи міді використовуються у промисловості, сільському господарстві, археології. Дуже широко вони застосовуються в медицині, радіобілології, ренгенодиагностиці та для діагностування і лікування ракових захворювань.