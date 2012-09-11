8 тисяч освітян виступлять на захист української мови

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти Львівської міської ради, метою заходу є «забезпечення дотримання вищими органами влади Конституції України та збереження української мови як єдиної державної, зупинення прийняття антиукраїнських законів, привернення уваги суспільства до проблем мовної політики в Україні».

Організаторами акції виступили: Асоціація керівників навчально-виховних закладів Львівської області, Асоціація керівників навчально-виховних закладів м. Львова, представники керівників навчально-виховних закладів районів міста Львова, Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, районні організації профспілки працівників освіти і науки України м. Львова.

Освітянське віче розпочнеться о 16.00 на проспекті Свободи біля пам’ятника Т.Шевченку.

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Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а таку, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів. Опозиція заявляла, що закон прийнято з грубими порушеннями.