Офіційний курс валют на 11 вересня

04:00, 11 вересня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 10 вересня – 799.3000)

100 EUR – 1021.1857 (на 10 вересня – 1015.5906)

10 RUR – 2.5197 (на 10 вересня – 2.4967)

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