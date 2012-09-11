Офіційний курс валют на 11 вересня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 10 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1021.1857 (на 10 вересня – 1015.5906) 10 RUR – 2.5197 (на 10 вересня – 2.4967) Усі курси валют на 11 вересня

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