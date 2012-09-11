Під Новобогданівкою знову прогримів вибух: постраждав начальник зміни ВОХР

Як повідомив сьогодні УНІАН військовий прокурор Запорізького гарнізону Михайло Івлєв 7 вересня на території частини стався вибух невстановленого предмету, внаслідок чого начальник зміни охорони отримав поранення, з якими був госпіталізований до Мелітопольської ЦРЛ, де йому ампутували кисть руки.

За словами М.Івлєва, на сьогоднішній день стан здоров'я постраждалого кваліфікується як задовільний.

За фактом пригоди військовою прокуратурою проводиться перевірка.

За попередніми даними, вибух стався, коли охоронець при обході території помітив пошкодження в дротяній огорожі й потягнув дріт, що стирчав із землі, аби залатати дірку.

Довідка УНІАН. 6 травня 2004 року під Новобогданівкою на території колишньої 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів Міноборони України, де зберігалося до 4,5 тис. умовних вагонів боєприпасів, сталася пожежа, що призвела до їх детонації. Внаслідок вибухів боєприпаси розліталися в радіусі 10-40 км.

Пізніше новобогданівські склади детонували ще кілька разів у 2005 і 2006 роках.

З 2006 по 2008 роки за затвердженою КМУ програмою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було знищено понад 35 тис. тонн боєприпасів. Після чого в рамках цієї ж програми підрозділи МНС ще впродовж трьох років здійснювали контрольне очищення технічної території за відповідними заявками.

15 серпня 2012 року на нараді в Запорізькій облдержадміністрації перший заступник управління з питань НС і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ЗОДА Володимир Шлея заявив про необхідність відновлення охорони території військової бази під Новобогданівкою, оскільки «на технічній території колишньої бази знаходиться значна кількість вибухонебезпечних предметів».