ТВі пікетує Нацраду з телерадіомовлення

Співробітники телеканалу ТВі біля Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення вимагають припинення тиску на незалежні ЗМІ, виконання вимог резолюції масових акцій протесту на підтримку телеканалу, що пройшли по всій Україні 8 вересня та відставки членів Нацради.

Як передає кореспондент УНІАН, такі вимоги співробітники ТВі оголосили сьогодні під час пікетування Нацради у Києві, де вони вимагали припинення тиску на канал. У пікеті взяли участь близько 50 осіб.

“Тиск на телеканал відбувається протягом останніх трьох років… Особливо зараз це яскраво виражено, коли близько 80 кабельних операторів незаконно вимкнули ТВі з кабельних мереж”, - заявив автор і ведучий програми розслідувань "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко.

На тему: ТВі знову встромляють палиці в колеса

На думку журналістів ТВі, Нацрада скомпрометувала себе, адже не може забезпечити рівний доступ до поширення телесигналу і рівні умови для роботи на телеринку. Через такі утиски незалежних ЗМІ журналісти вимагають відправити у відставку членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

За словами керівника ТВі Миколи Княжицького, перед президентськими виборами «владі важливо мати монополію на розповсюдження інформації».

«Саме зараз проводять конкурс на цифрове телебачення. Більшість пакетів контролюються групою олігархів, так фактично знищується місцеве регіональне телебачення і будь-які інші непідвладні канали», - наголосив М.Княжицький.

Довідка УНІАН. Телеканал ТВі припинили транслювати в більш ніж 60 кабельних мережах у всій Україні.

М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати телеканал ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

8 вересня у Києві та багатьох містах України проходили громадські акції на підтримку телеканалу ТВі.