Євро на міжбанку взяло планку 10,5

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2579/84, на 12:00 ціни піднялися 0,2586/90. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 31,3851 (+0.0701).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2915/17, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,4710/10,4830, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4880/10,5025.