Луганський професор опублікував розв'язок однієї з «нерозв'язних» задач

Розв'язання цієї задачі має важливе практичне значення, пише ТСН.

Зокрема, воно дозволяє визначити шляхи вирішення багатьох проблем криптології - науки, що займається методами шифрування та дешифрування інформації, що допоможе захистити інформацію з обмеженим доступом (банківську, військову, комерційну таємницю).

На разі, варіант розв'язку, запропонований Плотніковим, проходить перевірку. А сам учений збирається зайнятися проблемою вирішення завдань класу UF. "Я планую працювати в цьому напрямі. Я не припиню працювати в цій галузі, адже це моє життя", - говорить Плотніков.

Так звані задачі міленіуму - це сім класичних задач, розв'язок яких досі не знайшли. За розв'язання кожної з них бостонський Інститут Клея запропонував приз у 1 млн доларів США.

Досі вирішена тільки одна з семи проблем тисячоліття. Російському математику Григорію Перельману вдалося довести гіпотезу Пуанкаре в 2002-2003 роках.

Анатолій Плотніков займається проблемами інформатики та дискретної математики з 80-х років.