Завтра в Україні знову похолодає
14:53, 15 вересня 2012Суспільство
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Завтра в Україні стане прохолодніше, подекуди пройдуть дощі.
Подекуди пройдуть дощі
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північних і центральних областях, а вдень у східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині вночі 13-18°, вдень 23-28°.
У Київській області завтра вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.
У столиці вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
15 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.
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