Завтра в Україні знову похолодає

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північних і центральних областях, а вдень у східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Київській області завтра вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.

У столиці вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

15 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.