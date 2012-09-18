Уряд вирішив посилити підтримку садівництва і хмелярства

Уряд виділить на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства у 2012 році 1,75 млрд грн, що майже утричі більше за суму минулого року. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на начальника відділу розвитку садівництва, виноградарства і виноробства Віктора Костенка.

За його словами, це стало можливим завдяки 1,5% збору від реалізації алкогольних напоїв і пива, що діє на підставі закону «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярстві»

«Якщо раніше завдяки ньому (збору) надходило 400-600 мільйонів гривень, то цього року ми чекаємо приблизно 1,75 млрд грн, які підуть на відшкодування витрат садівникам, виноградарям і хмелярам. Таким чином, державна підтримка хмелярства, садівництва і виноградарства значно збільшиться», - цитує прес-служба В.Костенка.

За інформацією прес-служби, з початку дії закону в Україні висаджено майже 50 тис. га нових виноградників і 50 тис. га садів і ягідників. При цьому держава компенсувала половину витрат сільгоспвиробників, або майже 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, з 2012 року державна компенсація за висаджені сади і виноградники поширюється на фермерів і одноосібників. Раніше участь у цій державній програмі брали в основному великотоварні виробники. У 2012 році цією дотацією вже скористалися 230 підприємств.