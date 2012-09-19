Сьогодні у Київ з Єрусалима прибуде Плащаниця Пресвятої Богородиці
09:15, 19 вересня 2012Суспільство
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На прохання Блаженнішого Митрополита Володимира та з благословення Патріарха Єрусалимського Феофіла III з 19 вересня по 19 жовтня 2012 року в Україні перебуватиме Плащаниця Пресвятої Богородиці.
Святиня перебуватмие у Києві до 19 жовтня. Фото з сайту orthodoxy.org.ua
Про це повідомляє сайт Української православної церкви.
Плащаниця Пресвятої Богородиці зберігається в Єрусалимі, в Гефсиманській обителі, так званій Малій Гефсиманії, розташованій навпроти входу до Храму Гроба Господнього. В цьому невеликому храмі вона зберігається праворуч біля вівтаря.
У Києві святиня пробуде до 24 вересня, потім відвідає інші єпархії УПЦ. Загалом поклонитися Плащаниці матимуть змогу віруючі Полтави, Харкова Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Білої Церкви, Житомира, Тернополя, Почаєва та Львова.
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