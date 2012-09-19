Сьогодні у Київ з Єрусалима прибуде Плащаниця Пресвятої Богородиці

Про це повідомляє сайт Української православної церкви.

Плащаниця Пресвятої Богородиці зберігається в Єрусалимі, в Гефсиманській обителі, так званій Малій Гефсиманії, розташованій навпроти входу до Храму Гроба Господнього. В цьому невеликому храмі вона зберігається праворуч біля вівтаря.

У Києві святиня пробуде до 24 вересня, потім відвідає інші єпархії УПЦ. Загалом поклонитися Плащаниці матимуть змогу віруючі Полтави, Харкова Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Білої Церкви, Житомира, Тернополя, Почаєва та Львова.