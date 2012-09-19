У Хмельницькому чоловік застрелив співмешканку і двох малолітніх дітей

У Хмельницькому виявлено трупи двох малолітніх дітей (2005 та 2011 року народження) та їхньої 29-річної матері з вогнепальними пораненнями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, трагедія сталася учора, 18 вересня, близько 21 години.

З’ясовано, що вбивство жінки та її малолітніх дітей, на ґрунті особистих неприязних відносин вчинив 31-річний співмешканець жінки, який здійснив 5 пострілів з мисливської рушниці.

Після цього чоловік прийшов у відділ міліції та зізнався у вчиненні злочину.

Того ж дня слідчим відділом Хмельницького міськвідділу УМВС в області щодо підозрюваного порушено кримінальну справу за п.п.1,2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох і більше осіб, малолітніх дітей) та його було затримано.

У справі створено слідчо-оперативну групу, якою проводяться необхідні слідчі дії.

Розслідування кримінальної справи прокуратурою області взято на контроль.