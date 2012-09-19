В Україну прибула Плащаниця Пресвятої Богородиці

Як повідомляє сайт УПЦ, з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира святиня була доставлена офіційною делегацією Української православної церкви на чолі із секретарем Предстоятеля УПЦ архієпископом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром.

Зустріч ікони Успіння Божої Матері у Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.

Плащаницю також зустрічали: намісник Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, митрополит Мексиканський, Венесуельський, Карибський і всієї Центральної Америки Антоній (Антиохійський Патріархат), керуючий справами УПЦ архієпископ Бориспільський Антоній, архієпископ Білогородський Миколай, Білоцерківський і Богуславський Августин, Харківський і Богодухівський Онуфрій, духовенство та віруючі.

На Соборній площі лаври Митрополит Володимир провів перед святинею молебень, по завершенні якого звернувся до присутніх зі словами настанови: «Ми часто просимо Божу Матір про все, ставимо такі завдання стосовно нас, що не відразу розберешся, чого ми просимо. Але Божа Матір – Матір усього всесвіту зазвичай поспішає сама, в першу чергу, воздвигнути ходатайства перед Богом нашим про спасіння роду людського. І отримують усі, хто щиро цього просить з надією на Бога та Його волю». Він зазначив, що «сьогодні Богоматір залишила святий град Єрусалим, де Вона почиває у своїй іконі, і прийшла до нас у свій дім, котрий присвячений Їй».

Як наголосив предстоятель УПЦ, «така важлива подія – посланництво з Єрусалима Богоматірної ікони – історична подія, і вона повинна залишитися у наших серцях на благо самого себе, на благо усього нашого народу».

Після цього Плащаниця була перенесена до Стефанівського приділу Успенського собору, де буде перебувати до 24 вересня. В ці дні собор буде відкрито з 7-00 до 21-00 (вхід на територію Заповідника безплатний).

Визначна святиня Світового Православ’я прибула до України на прохання Блаженнішого Митрополита Володимира та з благословення Блаженнішого Патріарха Єрусалимського Феофіла ІІІ.