Директор магазину зброї заявляє, що СБУ вилучила товар без документальної фіксації
Cпівробітники Служби безпеки України вилучили у четвер партію імпортних мисливських рушниць зі складу мережі одеських магазинів «Ствол» без належного документального оформлення.
Про це повідомив УНІАН керуючий роздрібною мережею магазинів "Ствол" Андрій Трасоруб.
За його словами, «силовики провели 20 вересня обшук і конфіскацію майна на складі мережі збройних магазинів «Ствол» за адресою вул. Канатна, 132, незважаючи на те, що весь товар легальний і розмитнений відповідно до вимог чинного законодавства».
А.Трасоруб також додав, що перед вилученням мисливських рушниць зі складу співробітники СБУ перевірили наявність всіх необхідних документів у мережі одеських магазинів «Ствол».
На його думку, "враховуючи те, що компанія не бере участі в жодних судових спорах, вилучення імпортного товару зі складу можна пов'язувати хіба що зі спробою відібрати бізнес або залякати».
"Єдине, що нам залишається в ситуації, яка склалася, скласти протокол для подальшого звернення в судові інстанції", - резюмував А.Трасоруб.
У прес-підрозділі управління СБУ в Одеській області факт обшуку і вилучення партії товару зі складу мережі збройних магазинів «Ствол» як і раніше не коментують.
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня працівники збройного складу на Канатній вулиці, 132 повідомили журналістам, що близько 15.00 група співробітників СБУ прибула на склад у супроводі міліції і пред'явила постанову на проведення обшуку. Причому до приміщення увійшли тільки люди в чорній уніформі з написом «СБУ» і винесли сертифіковані імпортні мисливські рушниці, які законно ввезені в Україну. Міліціонери залишалися поза приміщенням складу.
Довідка УНІАН. Мережа збройних магазинів «STVOL» має чотири магазини - три з них працюють в Одесі, четвертий відкрито у 2009 році в Києві. Крім організації продажів, невід'ємним аспектом діяльності магазинів є післяпродажне і гарантійне обслуговування. Для цього було створено професійну збройову майстерню і спеціальний відділ компанії, що займається виключно питаннями гарантійного і післягарантійного обслуговування, тюнингу і вдосконалення зброї.