Директор магазину зброї заявляє, що СБУ вилучила товар без документальної фіксації

Про це повідомив УНІАН керуючий роздрібною мережею магазинів "Ствол" Андрій Трасоруб.

За його словами, «силовики провели 20 вересня обшук і конфіскацію майна на складі мережі збройних магазинів «Ствол» за адресою вул. Канатна, 132, незважаючи на те, що весь товар легальний і розмитнений відповідно до вимог чинного законодавства».

А.Трасоруб також додав, що перед вилученням мисливських рушниць зі складу співробітники СБУ перевірили наявність всіх необхідних документів у мережі одеських магазинів «Ствол».

На його думку, "враховуючи те, що компанія не бере участі в жодних судових спорах, вилучення імпортного товару зі складу можна пов'язувати хіба що зі спробою відібрати бізнес або залякати».

"Єдине, що нам залишається в ситуації, яка склалася, скласти протокол для подальшого звернення в судові інстанції", - резюмував А.Трасоруб.

У прес-підрозділі управління СБУ в Одеській області факт обшуку і вилучення партії товару зі складу мережі збройних магазинів «Ствол» як і раніше не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня працівники збройного складу на Канатній вулиці, 132 повідомили журналістам, що близько 15.00 група співробітників СБУ прибула на склад у супроводі міліції і пред'явила постанову на проведення обшуку. Причому до приміщення увійшли тільки люди в чорній уніформі з написом «СБУ» і винесли сертифіковані імпортні мисливські рушниці, які законно ввезені в Україну. Міліціонери залишалися поза приміщенням складу.

Довідка УНІАН. Мережа збройних магазинів «STVOL» має чотири магазини - три з них працюють в Одесі, четвертий відкрито у 2009 році в Києві. Крім організації продажів, невід'ємним аспектом діяльності магазинів є післяпродажне і гарантійне обслуговування. Для цього було створено професійну збройову майстерню і спеціальний відділ компанії, що займається виключно питаннями гарантійного і післягарантійного обслуговування, тюнингу і вдосконалення зброї.