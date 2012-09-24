Пасажир упав на колію в київському метро
10:17, 24 вересня 2012Суспільство
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Сьогодні вранці червона гілка київського метро тимчасово зупинялася через падіння пасажира на колію.
На колію впала людина
Як повідомляє прес-служба київського метрополітену, пасажир 1985 року народження упав на колію перед поїздом, що прибував на станцію «Святошин». Інцидент стався о 07 год. 29 хв., у результаті чого було призупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії для вилучення пасажира.
Пасажир залишився живий, однак у результаті падіння отримав тілесні ушкодження. Йому викликали швидку медичну допомогу.
О 07 год. 38 хв. рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено.
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