Пасажир упав на колію в київському метро

Як повідомляє прес-служба київського метрополітену, пасажир 1985 року народження упав на колію перед поїздом, що прибував на станцію «Святошин». Інцидент стався о 07 год. 29 хв., у результаті чого було призупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії для вилучення пасажира.

Пасажир залишився живий, однак у результаті падіння отримав тілесні ушкодження. Йому викликали швидку медичну допомогу.

О 07 год. 38 хв. рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено.