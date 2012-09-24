Згода Словаччини може принести Україні 10 млрд кубометрів дешевого газу

Словаччина погодилася надати свою ГТС Україні для прокачування палива з Європи незважаючи на погрози з боку "Газпрому" знизити обсяг транзиту. Поки це лише теоретичні перспективи. Але експерти вважають, що за умови інвестицій у розмірі $ 18-20 млн з 2014 року Україна зможе отримувати близько 10 млрд кубометрів газу, дешевшого, ніж російський. Про це пише Комерсант-Україна.

Про те, що Україна зможе почати реверсивні постачання газу зі Словаччини, заявив після зустрічі з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойком єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Оттінгер.

Необхідність постачати газ зі Словаччини виникла у зв'язку з надмірно високою вартістю російського палива. Росія продає газ по $ 430 за кубометр, а в Європі його можна придбати по $ 360-380. Саме про таку ціну йшлося в рамковій угоді між НАК "Нафтогаз України" і німецькою RWE, підписаний у травні цього року. Тоді сторони домовлялися про постачання 10 млрд кубометрів при тому, що з Росії в цьому році Україна планує імпортувати 27,5 млрд кубометрів, а в наступному - 24 млрд кубометрів. Додаткові обсяги дешевого газу з Європи можна буде отримувати і через споруджуваний у Польщі LNG-термінал. Очікується, що він зможе приймати зріджений газ з Близького Сходу вже в 2014 році.

Політично питання реверсу можна вважати вирішеним, але для того, щоб проект зрушився з мертвої точки, Україні потрібно буде знайти кошти на будівництво реверсивної перемички на території Словаччини, відзначає директор енергетичних програм центру "Номос-1" Михайло Гончар. "Словацька сторона не хоче в односторонньому порядку нести витрати на спорудження короткого сполучного газопроводу, щоб здійснювати реверсні поставки газу, не зачіпаючи основний маршрут", - говорить він. Інвестиції в цей проект оцінюються в $ 18-20 млн. Директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що домогтися поступок від Словаччини дозволило і розпочате нещодавно Єврокомісією антимонопольне розслідування відносно "Газпрому". "В існуючих умовах, якщо монополія всупереч підписаному зі Словаччиною договором скоротить транзит газу, аргументувавши це тим, що остання не хоче відмовитися від поставок палива в Україну, це буде найкращим доказом обмеження конкуренції на ринку Європи з боку Росії", - говорить Марунич. На його думку, хиткі позиції "Газпрому" в Європі в перспективі призведуть до прийняття інших вигідних Україні рішень, що дозволяють диверсифікувати постачання газу в країну.