У Києві відбудеться Перший Податковий форум

28 вересня 2012 року відбудеться І Податковий форум, організований Асоціацією правників України.

У форумі візьмуть участь Голова ДПС України Олександр Клименко, заступник Міністра фінансів Республіки Польща Анджей Парафянович, заступник Генерального директора Служби доходів Грузії Василь Гедеванішвілі, президент Асоціації правників України Валентин Загарія.

Під час заходу обговорюватимуться актуальні питання податкового законодавства та існуючої судової практики.

Форум розпочнеться о 9.00 за адресою Готель Radisson Blu, вул. Ярославів Вал,22, м. Київ. Початок реєстрації о 8.30.

Під час заходу заплановано вихід до преси.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 27 вересня 2012 року.