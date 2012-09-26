Уряд зробив 31 грудня вихідним

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, відповідні зміни уряд сьогодні вніс до свого розпорядження від 28 листопада 2011 року № 1210.

Зокрема, прийнятим актом рекомендується перенести у 2012 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочий день з понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Водночас ці рекомендації не стосуються органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ.

У Мінсоцполітики переконані, що запропоноване перенесення робочих днів дасть можливість раціонально використати робочий час та створить більш сприятливі умови для святкування у 2013 році 1 січня – Нового року.