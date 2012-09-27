За крадіжки багажу в «Борисполі» за останні півроку звільнили 170 вантажників

"Якби хоч одну людину притягнули до кримінальної відповідальності, це явище було б викоренено надовго. Але це вже питання до правоохоронців", - сказав в інтерв'ю "Сегодня" Антон Волов.

За його словами, за останні півроку в аеропорту звільнили 170 вантажників, яких підозрювали у причетності до крадіжок.

"Ми знаємо їх схеми, але у нас немає важелів впливу на злодіїв, крім звільнення. Камери стоять скрізь, але будь-яку техніку можна обдурити", - зазначив гендиректор.