За крадіжки багажу в «Борисполі» за останні півроку звільнили 170 вантажників
08:34, 27 вересня 2012Суспільство
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За словами гендиректора аеропорту, інших важелів впливу на злодіїв, крім звільнення, немає.
За крадіжки багажу поплатилися 170 вантажників
"Якби хоч одну людину притягнули до кримінальної відповідальності, це явище було б викоренено надовго. Але це вже питання до правоохоронців", - сказав в інтерв'ю "Сегодня" Антон Волов.
За його словами, за останні півроку в аеропорту звільнили 170 вантажників, яких підозрювали у причетності до крадіжок.
"Ми знаємо їх схеми, але у нас немає важелів впливу на злодіїв, крім звільнення. Камери стоять скрізь, але будь-яку техніку можна обдурити", - зазначив гендиректор.
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