Одеський ринок «Привоз» остаточно переданий офшорним компаніям

Тим самим завершено схему виведення «Привозу» з державної власності на користь офшорних компаній, яка реалізовувалася впродовж кількох років, незважаючи на протести торговців і городян.

Рішенням знято арешт з усього майна ринку, в тому числі нерухомого, припинено міжнародний розшук всіх колишніх директорів «Привозу», троє з яких, за даними прокуратури, досі перебували в бігах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН автор фільму «Операція "Привоз"» журналіст Костянтин Усов, рішення винесено таємно, після завершення робочого дня, оскільки до цього в залі суду були присутні представники потерпілої сторони - торговці.

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Нагадаємо, у своєму розслідуванні К.Усов підрахував, що протягом 2010-2012 року компанії, які де-факто володіють ринком, платили в бюджет Одеси приблизно 50 тис. гривень на місяць. При тому, що щомісячний дохід «Привозу» становить більше 20 мільйонів гривень на місяць.

Коментуючи рішення суду, журналіст заявив, що за його даними, за винесення цього рішення власники ринку заплатили 500 тисяч доларів, і що йому відомо, кому і в яких частках надійшли ці гроші.

Він також повідомив, що найближчим часом підприємці планують масштабні акції протесту і будуть все одно домагатися повернення «Привозу» місту і надходжень від нього до бюджету Одеси всіма доступними засобами.