Пшонка доручив новому прокурору розібратися в конфлікті на "Привозі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив журналістам під час представлення нового прокурора області.

Зокрема, відповідаючи на прес-конференції на питання УНІАН з приводу правового врегулювання ситуації, що змусила підприємців через побори, що почастішали, блокувати в липні трибуну сесії Одеської міськради, В.Пшонка зазначив, що колективна заява від підприємців ринку «Привоз» надійшла не лише до прокуратури Одеської області, але і до Генпрокуратури, і що перевірка викладених фактів і відповідне реагування на них він узяв на особистий контроль.

«Зараз я доручаю у присутності журналістів прокурору області О.Галкіну особисто розібратися у всіх перипетіях проблематики ринку і розв’язати їх у законному руслі», - підкреслив В.Пшонка.

«Якщо виявиться недостатньо сил і професіоналізму, щоб розібратися в ситуації, - сказав В.Пшонка, - направимо до Одеси бригаду співробітників Генеральної прокуратури, і за підсумками її роботи буде ухвалене правове рішення».

На думку генпрокурора, розв’язання проблем «Привозу» затягнулося, як з вини органів місцевого самоврядування, так і представників контролюючих і правоохоронних органів.

За темою: На одеському ринку - зіткнення між підприємцями і охоронцями

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 24 липня близько 100 підприємців увірвалися на сесію міської ради і заблокували трибуну з вимогою навести лад у роботі ринків.

Підприємці представляли міські ринки Одеси «Привоз», «Малиновський» та інші. Під стінами міськради проходила акція протесту підприємців.

Деяким учасникам акції, які протестували проти поборів з боку силовиків і так званих «співробітників охоронних структур», вдалося прорватися до зали засідань.

Торговці, від імені яких виступив, зокрема, депутат міськради Сергій Бовбалан, вимагали від депутатів повернути ринки у власність міської громади, причому ухвалити це рішення негайно.