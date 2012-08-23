Пшонка доручив новому прокурору розібратися в конфлікті на "Привозі"

00:16, 23 серпня 2012
Суспільство
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Генеральний прокурор Віктор Пшонка доручив новому прокурору Одеської області Олександру Галкіну розібратися у проблемах, що накопичилися за останні місяці на центральному одеському ринку «Привоз» між підприємцями і його адміністрацією.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка представив нового прокурора Одеської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив журналістам під час представлення нового прокурора області.

Зокрема, відповідаючи на прес-конференції на питання УНІАН з приводу правового врегулювання ситуації, що змусила підприємців через побори, що почастішали, блокувати в липні трибуну сесії Одеської міськради, В.Пшонка зазначив, що колективна заява від підприємців ринку «Привоз» надійшла не лише до прокуратури Одеської області, але і до Генпрокуратури, і що перевірка викладених фактів і відповідне реагування на них він узяв на особистий контроль.

«Зараз я доручаю у присутності журналістів прокурору області О.Галкіну особисто розібратися у всіх перипетіях проблематики ринку і розв’язати їх у законному руслі», - підкреслив В.Пшонка.

«Якщо виявиться недостатньо сил і професіоналізму, щоб розібратися в ситуації, - сказав В.Пшонка, - направимо до Одеси бригаду співробітників Генеральної прокуратури, і за підсумками її роботи буде ухвалене правове рішення».

На думку генпрокурора, розв’язання проблем «Привозу» затягнулося, як з вини органів місцевого самоврядування, так і представників контролюючих і правоохоронних органів.

За темою: На одеському ринку - зіткнення між підприємцями і охоронцями

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 24 липня близько 100 підприємців увірвалися на сесію міської ради і заблокували трибуну з вимогою навести лад у роботі ринків.

Підприємці представляли міські ринки Одеси «Привоз», «Малиновський» та інші. Під стінами міськради проходила акція протесту підприємців.

Деяким учасникам акції, які протестували проти поборів з боку силовиків і так званих «співробітників охоронних структур», вдалося прорватися до зали засідань.

Торговці, від імені яких виступив, зокрема, депутат міськради Сергій Бовбалан, вимагали від депутатів повернути ринки у власність міської громади, причому ухвалити це рішення негайно.

 

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