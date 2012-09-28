Побиття першокурсників у військовому ліцеї спричинили великий скандал

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.Павленка.

У повідомленні прес-служби зазначається, що у зв'язку з грубими порушеннями прав дитини у Кременчуцькому військовому ліцеї Ю.Павленко звернувся до губернатора Полтавської області Олександра Удовиченка з вимогою усунути від виконання посадових обов'язків начальника ліцею В.Полякова.

Згідно з повідомленням, батьки шести вихованців установи звернулися до Ю.Павленка з листом, в якому стверджували, що дітей упродовж двох тижнів систематично піддавали фізичному і психологічному насильству. Вони також повідомили, що у них є акти судової медичної експертизи дітей, де засвідчені побої, проте з боку керівництва ліцею не вживалося необхідних заходів для запобігання або розв’язання конфлікту.

Ю.Павленко вважає дітей потерпілими, і захищатиме права всіх учасників конфлікту. За його пропозицією з ліцеїстами працюватиме медіатор для врегулювання конфліктної ситуації шляхом примирення сторін.

Як повідомляв УНІАН, прокурор міста Кременчука Тимофій Кодола порушив кримінальну справу за побої і катування, заподіяні ліцеїстам першого курсу Кременчуцького військового ліцею другокурсниками.

За словами прокурора, другокурсники почали бити ліцеїстів першого курсу ще з 5 вересня і продовжувалося це по 13 вересня.

«Про побиття дізналися батьки першокурсників. Вони звернулися до мене і повідомили, що їх дітей систематично б'ють другокурсники. Били не всіх підряд, а тільки тих хлопців, які були визначені старшими в групі. Всі події відбувалися в сушарці, де не було відеоспостереження. Саме у сушарку два другокурсники викликали «головних» першокурсників і били по стегнах. Причину такої поведінки називали будь-яку - від того, що стрій їхньої групи був нерівним, до запізнення на обід або зарядку», - розповів Т.Кодола.

Він зазначив, що наразі виявлене 5 постраждалих. У трьох з них судмедекспертиза встановила легкі тілесні ушкодження, у двох - побої.

«Синці на ногах у них різної давності, що свідчить про системний характер побиття. Батьки дітей налаштовані йти до кінця і не поховати цю справу. Загалом події у військовому ліцеї схожі на дідівщину! Зараз справу розслідує міліція», - зазначив прокурор.

Начальник військового ліцею В.Поляков визнає, що спроби нестатутних взаємин у навчальному закладі були. Водночас він говорить, що дії деяких з батьків ліцеїстів першого курсу є упередженими, і спрямовані на дестабілізацію роботи навчального закладу.