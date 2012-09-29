Міліція встановила студентку, яка викинула у гуртожитку новонародженого
00:44, 29 вересня 2012Суспільство
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У Харкові міліція встановила матір, яка викинула у гуртожитку свою новонароджену дитину.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Зокрема, за даними міліції, встановлено, що 20-річна місцева жителька, студентка навчального закладу, у гуртожитку самостійно народила дитину й залишила її на східцях, де дитина невдовзі померла.
Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у гуртожитку Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського біля сміттєпроводу було виявлено тіло новонародженої дівчинки.
Ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).
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