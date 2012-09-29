У Києві порушили кримінальну справу за фактом розтрати 13 мільйонів з бюджету
За розтрату понад 13 млн грн бюджетних коштів прокуратурою Печерського району Києва порушено кримінальну справу стосовно колишнього директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району міста Києва, справу порушено за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Правоохоронці з’ясували, що у 2004 році зазначений посадовець переказав на рахунки комерційного підприємства кошти від страхових внесків за фактично невиконані умови інвестиційного договору щодо будівництва адміністративного приміщення на вул. Мельникова у Києві.
Встановлено, що приміщення фонду збудовано не було, утім кошти за це перераховані у повному обсязі. До того ж частину коштів керівник дирекції перерахував відразу після підписання договору, а іншу частину – через 5 місяців без будь-яких документів, підтверджуючих будівництво та введення приміщення в експлуатацію.
Кримінальним кодексом України за розтрату майна у великих розмірах передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.