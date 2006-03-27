Під час аварії ліфта загинуло 6-місячне немовля
...його матір з переломами та в шоковому стані госпіталізовано
26 березня в Кіровограді внаслідок аварії пасажирського ліфта у 9-поверховому будинку загинуло шестимісячне немовля, його матір з переломами та у шоковому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення обласної лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в області.
Згідно з наданою інформацією, ситуація виникла надзвичайно серйозна: між кабіною ліфта і шахтою затиснуло дитячий візок з малюком, його матір опинилась головою вниз під кабіною ліфта, третій пасажир ліфта – батько дитини знаходився в шоковому стані.
Поки одна група рятувальників підтримувала жінку з шахти ліфта, інші працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення блокувала кабіну та робоче колесо підйомного механізму.
Як зазначили в прес-службі, в екстремальних умовах знаходились і ті, хто підтримував жінку в шахті: ліфт міг упасти кожної хвилини.
Про причини аварії поки що невідомо. Немовля загинуло на місці події.