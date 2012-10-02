ЗМІ: стрілець з «Каравану» виявився російським кілером

Як повідомило джерело в МВС, на яке посилається Forbes.ua, вбивство скоїв російський кілер, на рахунку якого, за непідтвердженими даними, 18 жертв.

Нагадаємо, 26 вересня в ТРЦ «Караван» на вулиці Луговій у Києві чоловік убив з вогнепальної зброї трьох співробітників приватної охоронної фірми, четвертий охоронець перебуває у важкому стані.

За даним фактом порушено кримінальну справу. За інформацію про зловмисника пропонують 100 000 грн.