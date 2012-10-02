ЗМІ: стрілець з «Каравану» виявився російським кілером
16:55, 02 жовтня 2012Суспільство
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У МВС ідентифікували особу стрілка, який убив в ТРЦ «Караван» трьох охоронців і поранив четвертого.
У ЗМІ повідомляють, що на рахунку стрільця з "Каравану" 18 жертв
Як повідомило джерело в МВС, на яке посилається Forbes.ua, вбивство скоїв російський кілер, на рахунку якого, за непідтвердженими даними, 18 жертв.
Нагадаємо, 26 вересня в ТРЦ «Караван» на вулиці Луговій у Києві чоловік убив з вогнепальної зброї трьох співробітників приватної охоронної фірми, четвертий охоронець перебуває у важкому стані.
За даним фактом порушено кримінальну справу. За інформацію про зловмисника пропонують 100 000 грн.
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