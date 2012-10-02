Убивці київського судді дали довічне

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

У прес-службі нагадали, що 21 березня 2011 року двоє киян (батько й син) з метою помсти за винесення судового рішення у цивільній справі вбили суддю у під’їзді будинку, де він проживав. Потерпілому було завдано 5 колото-різаних та 2 вогнепальних поранення. Крім того, після скоєння злочину один з засуджених вчинив замах на життя свідка у справі.

Як повідомила державний обвинувач у справі Ксенія Онікеєнко, суд підтримав позицію прокуратури, яка наполягала на призначенні максимального терміну покарання для Д.Павліченка – довічного позбавлення волі. «Крім того, судом задоволено цивільний позов потерпілих на суму понад 500 тис. грн», - зазначила прокурор.