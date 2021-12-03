Освітянка заявила, що вона пишається тим, що росіянка, а не українка

У школі №303 Дарницького району Києва російськомовна вчителька зацькувала учня, який просив її перейти на українську.

Відповідний ролик з’явився у спільноті Катарсис.

Свідки кажуть, що інцидент стався на уроці німецької мови.

Сама репліка школяра на відеозапис не потрапила, проте потрапило обурення педагога через зауваження хлопця. Жінка вдавалася до кривляння і пояснювала російську мову історією.

"Я пишаюся тим, що не українка, а росіянка. Він не розуміє російську!" – відповіла вчителька.

Далі освітянка додала, що, мовляв, "70 років усі говорили російською мовою, і нічого страшного. А тепер ти можеш обирати, якою мовою говорити".

"Він не розуміє російської?! Ти ж бачиш, який складний "язик". Ніби я китайською якоюсь написала. Треба спочатку навчитися культурі загальній, розумієш?! Щоб звертатися до вчителя з повагою", – повчала жінка.

Важливо

Законом "Про освіту", який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська.

Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою.

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Автор: Віолетта Орлова